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Россия прекращает железнодорожное сообщение с Украиной

12:09
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Причина - распространение коронавируса

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией. Также временно закрываются границы с Польшей и Норвегией. Отменена пассажирские поезда в Берлин и Париж.

Тем временем, в Москве из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, они находились на карантине и сейчас полностью здоровы. С 1 марта в этом больничном комплексе массово начали принимать пациентов с симптоматикой ОРВИ или пневмонией, которые прибыли из стран с напряженной эпидемиологической ситуацией или контактировали с кем-то из потенциально зараженных коронавирусом.

Всего в Москве выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. Тысяча человек находятся под медицинским наблюдением и более 13 тысяч сообщили о самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией. Причем, не покидать пределов дома в течение 14ти должны не только сами путешественники, но и члены их семей, сообщает "ТВ Центр".

 С 16 марта в российской столице вводится свободное, на усмотрение родителей, посещение школ. Транспорт и организации в мегаполисе закрывать пока не планируют. Главный упор - на работу с группами риска. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подмосковье также рапортует о готовности к приему пациентов с подозрением на коронавирус. В распоряжении местных медиков - более двух тысяч инфекционных коек и 632 изолированных бокса.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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