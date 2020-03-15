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Всё больше стран закрывают границы из-за коронавируса

12:23
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Государства переходят в режим самоизоляции

156 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире по состоянию на 15 марта. Чтобы не допустить распространения болезни, многие страны идут на жёсткие меры. В Испании людям запретили выходить из дома. Литва и Латвия закрывают границы, сразу в нескольких европейских государствах школьников отправили на внеплановые каникулы.
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За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Узбекистане, Гвинее и Конго. И если на родине новой формы вируса ситуацию удалось взять под контроль, то в Европе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности. 14 марта стало известно, что заразилась супруга испанского премьер-министра. Глава правительства, в свою очередь, ввёл ограничение на передвижение людей внутри страны, сообщает "ТВ Центр".

Желая поддержать медиков, которые ежедневно ведут борьбу с новым заболеванием, испанцы устроили флешмоб: выйдя на открытые балконы, устроили продолжительные овации. Помочь решил и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. 35-летний игрок пообещал превратить все свои отели в бесплатные больницы, а также взять на себя расходы по выплате зарплат медикам. 

Во Франции, где 15 марта проходят муниципальные выборы, закрыты кафе, кинотеатры и магазины. В Германии запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек. Экстренные меры вводятся в Норвегии, Румынии и Австрии. Канцлер Австрийской республики Себастьян Курц и вовсе сравнил масштабы пандемии коронавируса со Второй мировой войной.

Меры предосторожности касаются и первых лиц государств. У президента Бразилии подозрения на коронавирус не подтвердились, а вот тест главы его пресс-службы оказался положительным. Причём незадолго до этого пиарщик присутствовал на встрече с Дональдом Трампом, которому тоже пришлось сдавать анализы. Белый дом поспешил успокоить американцев: у президента коронавируса нет.

Беспокойство вызывает состояние здоровья экс-президента Украины Петра Порошенко, который на днях вернулся из Испании, заехав по дороге ещё и в Лондон. Политик поспешил прилететь на родину прежде чем Украина приостановит 17 марта авиасообщение в связи с распространением коронавируса. Границы частично закрыли почти два десятка стран, включая Россию.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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