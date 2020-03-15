Смертельное ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области (видео)

Водитель не справился с управлением

Три человека погибли в крупном ДТП в Свердловской области, ещё один человек получил травмы. На трассе Пермь - Екатеринбург столкнулись три автомобиля и автобус с пассажирами.

По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением во время обгона. На скользкой дороге машина вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ЧП, сообщает "ТВ Центр".

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