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Коронавирус не остановил акции жёлтых жилетов

11:58
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

На улицы Парижа вновь вышли протестующие

Коронавирус и запрет на проведение массовых акций не остановили протестующих во Франции. В Париже жёлтые жилеты провели новую "субботу гнева".

На акцию собрались около 400 участников, хотя в Пятой республике запрещены митинги численностью более 100 человек. В окружении полицейских и жандармов демонстранты прошли по улицам города.

Некоторые вели себя агрессивно. Правоохранители применили слезоточивый газ. 17 человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

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