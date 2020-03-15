Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

Под контроль взята трасса М-4

Российские и турецкие военные начали патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе. Договорённость о совместной операции была достигнута на недавних переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

М-4 - стратегически важная магистраль, соединяющая провинции Латакия и Алеппо. Патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных жителей, но и не допустить новых столкновений в регионе, сообщает "ТВ Центр".

А на северо-востоке Сирии, в городе Камышлы российские военные провели гуманитарную акцию. Они доставили продуктовые наборы и канцелярские принадлежности для детей. Ранее там отремонтировали школу, разрушенную террористами.

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