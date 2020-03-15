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Из больницы в Коммунарке выписаны 50 человек после проверки на коронавирус

11:01
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Они полностью здоровы

В московской больнице в Коммунарке прошли проверку на коронавирус и выписаны более 50 человек. У них были контакты с заболевшими, некоторые пациенты имели лёгкие симптомы ОРВИ после возвращения из неблагополучных стран. Сейчас они полностью здоровы.
Собянин о коронавирусе: "Для паники нет причин"

Как сообщил главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко, сейчас в больнице находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В критическом состоянии нет ни одного больного.

По состоянию на 15 марта в Москве выявлено 33 случая коронавируса, в целом по России заболевших насчитывается 59 человек. Мэр столицы Сергей Собянин призвал горожан не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса. Он также попросил москвичей соблюдать рекомендации медиков.

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