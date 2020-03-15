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Маликов показал трогательное фото с двухлетним сыном Марком

13:50
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Подписчики пришли в восторг

Дмитрию Маликову недавно исполнилось 50 лет, а он снова переживает тот самый период, когда мужчину называют молодым папой. Певец учит своего двухлетнего сына играть на фортепиано, гуляет, поёт и танцует с ним.
"Парень в малине!" Маликов показал двухлетнего сына в балетной школе

Последнее фото, которое Маликов опубликовал у себя в Instagram, вызвало восторг у поклонников. На фото Дмитрий с улыбкой счастливого отца держит в руках белого кролика, а рядом с ним сидит Марк и смотрит на животное, протянув к нему руку. Подписчики Дмитрия отреагировали взрывом эмоций.


Хорошка маленький!! Дети это супер!! Рад за вас, дружище!

Всё, мой мимиметр сломался.

Фото очень трогательное, классное! Дмитрий, вы молодцы!

Вы светитесь от счастья .

У Дмитрия Маликова и Елены Изаксон двое детей. В 2000 году родилась дочка Стефания, в 2018-м – сын Марк.

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