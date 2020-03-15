Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва

Ольга превратилась в девочку-воина

С монобровью и искусственной сединой в волосах. 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой ищет себя после недавнего нервного срыва. С конца прошлого года Ольга Бухарова была в подавленном состоянии из-за болезни. У неё нашли доброкачественную опухоль, лечить которую пришлось препаратами с неприятными побочными эффектами.

После настоящего ада с рвотой и потерями сознания девушка решила поэкспериментировать с внешностью. Недавно Ольга сделала модное двойное окрашивание - одна из прядей волос теперь седая. Кроме того, красавица отрастила монобровь. "Девочка-воин", - так назвала свою позднюю дочь телесваха.

Дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребёнок. Звезда "Жестокого романса" родила её в 41 год от ресторатора Игоря Бухарова. Телеведущая очень старается, чтобы её наследница была счастлива и здорова, пишет "Комсомольская правда".

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