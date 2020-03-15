ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва

14:34
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Ольга превратилась в девочку-воина

С монобровью и искусственной сединой в волосах. 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой ищет себя после недавнего нервного срыва. С конца прошлого года  Ольга Бухарова была в подавленном состоянии из-за болезни. У неё нашли доброкачественную опухоль, лечить которую пришлось препаратами с неприятными побочными эффектами.
Нервный срыв: 19-летняя дочь Гузеевой разгромила квартиру

После настоящего ада с рвотой и потерями сознания девушка  решила поэкспериментировать с внешностью. Недавно Ольга сделала модное двойное окрашивание - одна из прядей волос теперь седая. Кроме того, красавица отрастила монобровь. "Девочка-воин", - так назвала свою позднюю дочь телесваха.

Дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребёнок. Звезда "Жестокого романса" родила её в 41 год от ресторатора Игоря Бухарова. Телеведущая очень старается, чтобы её наследница была счастлива и здорова, пишет "Комсомольская правда".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.