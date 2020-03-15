Собянин поздравил работников сферы обслуживания с праздником

Мэр поблагодарил их за труд

День работников сферы обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отмечают 15 марта в России. Поздравления всем трудящимся в этих областях направил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что, благодаря их работе, на улицах города чисто и красиво, а в домах жителей столицы всегда есть горячая вода и тепло, сообщает "ТВ Центр".

Этот праздник начали отмечать ещё в 60-ых годах прошлого столетия, как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

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