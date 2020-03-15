Как вырваться из кредитного рабства

Долги россиян растут с каждым днём

Москвичи взяли в долг у банков почти два триллиона рублей. И примерно 1\20 часть от этой суммы не могут вернуть. Просроченные выплаты - большая проблема для десятков тысяч человек.

Кто-то пытается договорится с кредитными организациями; кто-то даже не пытается, а влезает в новые долги, пытаясь отдать старые. Зачастую это превращается в замкнутый круг.

Есть ли из него выход и как не попасть в кредитное рабство? Смотрите репортаж Елены Макаровой.

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