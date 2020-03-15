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Почему россияне не боятся коронавируса

15:56
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Европейцы в панике скупают туалетную бумагу

Пока жители европейских стран опустошают полки магазинов, россияне спокойно продолжают жить и даже не пользуются защитными масками. Объявленная в мире пандемия коронавируса жителей России не напугала.
Собянин о коронавирусе: "Для паники нет причин"

Психолог Михаил Хорс дал объяснение феномену бесстрашных русских. Дело в том, что граждане России давно привыкли к разного рода неурядицам и проблемам, а жители Европы, напротив, полюбили тихую, размеренную жизнь.

В интервью Nation News специалист также отметил, что больше всего коронавируса в России боятся молодые люди. У них мало жизненного опыта, к тому же дают о себе знать особенности современного воспитания, когда родители всячески оберегают детей от жизненных реалий.

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