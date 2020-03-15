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Правительство России объявит о новых мерах борьбы с коронавирусом

16:25
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Свои предложения представят вице-премьеры

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта доложат главе правительства о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса в России. Михаил Мишустин в ежедневном режиме следит за ситуацией в стране, 14 марта он провёл совещание с членами кабмина. Обращаясь к россиянам, премьер-министр попросил их минимизировать поездки за пределы страны.
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Источники РБК в правительстве сообщают, что сейчас обсуждается несколько вариантов реагирования на развитие ситуации с вирусом. Один из них - распространение режима повышенной готовности на всю страну. Такой режим уже действует в Москве и Подмосковье. Финальное решение, во всей вероятности, будет принято 16 марта.

Напомним, что в Москве с 16 марта вводится режим свободного посещения в школах. А в столичных больницах уже прекращён доступ посетителей к больным. По последним данным, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом.

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