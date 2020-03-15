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Уборка подъездов в Подмосковье станет ежедневной

17:16
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Это связано с распространением коронавируса

С 16 марта во всех подъездах жилых домов в Подмосковье будет проводится ежедневная дезинфекция. Такое решение принято министерством ЖКХ Московской области из-за распространения коронавируса.
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Специальными средствами и растворами уборщицы будут мыть пол, перила на лестницах, лифты и другие элементы инфраструктуры. Также планируется проводить дезинфекцию всех офисов МосОблЕИРЦ и МосЭнергосбыта.

Всего в Подмосковье 54 тысячи домов и 156 тысяч подъездов, сообщает агентство "Москва".

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