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Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России

16:35
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Все больные посещали европейские страны

За сутки в России выявлено ещё четыре случая заражения коронавирусом - три в Подмосковье и один в Тюменской области. Общее число инфицированных достигло 63 человек.
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Установлено также, что в трёх случаях, зафиксированных 14 марта, люди заразились непосредственно в России, в результате контактов с заболевшими. Тестирование на возможное наличие коронавируса прошли в нашей стране уже более 100 тысяч человек.

Известно, что последние заболевшие недавно посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас все заразившиеся помещены в инфекционные боксы. Определяется круг лиц, с которыми они общались.

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