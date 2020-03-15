В Москве идёт строительство мобильного инфекционного центра

Водителей просят объезжать место стройки

В Новой Москве, в поселении Вороновское высокими темпами идёт строительство инфекционного центра. Его возводит элита столичного стройкомплекса. В работах задействовано много техники, поэтому Центр организации дорожного движения рекомендует водителям по возможности объезжать место строительства центра.

На месте развернут круглосуточный оперативный штаб транспортного комплекса Москвы. Специалисты ЦОДД следят за дорожной ситуацией, дежурство ведут 10 экипажей дорожного патруля.

Напомним, что 5 марта мэр Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Этот режим, среди прочего, предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случая инфицирования коронавирусом, большая часть больных находится в Москве – 33 человека.

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