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В Москве идёт строительство мобильного инфекционного центра

17:38
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Водителей просят объезжать место стройки

В Новой Москве, в поселении Вороновское высокими темпами идёт строительство инфекционного центра. Его возводит элита столичного стройкомплекса. В работах задействовано много техники, поэтому Центр организации дорожного движения рекомендует водителям по возможности объезжать место строительства центра.
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На месте развернут круглосуточный оперативный штаб транспортного комплекса Москвы. Специалисты ЦОДД следят за дорожной ситуацией, дежурство ведут 10 экипажей дорожного патруля.

Напомним, что 5 марта мэр Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Этот режим, среди прочего, предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случая инфицирования коронавирусом, большая часть больных находится в Москве – 33 человека.

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