Террористы в Сирии объявили награду за убийство российских журналистов

Жизнь репортёра оценили в 25 000 долларов

Террористы в Сирии объявили награду за убийство корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного и российских военных. Некий пропагандист из Идлиба, имя котрого не называется, готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто убьёт Евгения Поддубного, сообщает портал "Вести.ру".

Репортёр, давно работающий в горячих точках, сейчас освещает российско-турецкое патрулирование дороги М4 в Сирии.

Как сообщал "ТВ Центр", российские и турецкие военные 15 марта провели патрулирование стратегической трассы М4 в сирийском Идлибе. Договорённость о совместной операции была достигнута на недавних переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

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