Военный вертолёт случайно выстрелил по жилому дому в Чите

Пострадавших нет

В Министерстве обороны России сообщили о ЧП с вертолётом в Чите. Ми-8 случайно выстрелил из авиапушки, пострадавших нет. Вертолёт в этот момент находился на земле, снаряд вылетел за пределы безопасной зоны военного аэродрома.

Местные СМИ сообщили, что залп пришёлся по жилому дому. Его жители позвонили в МЧС, услышав громкий хлопок. Прибывшие на место происшествия спасатели и бойцы Росгвардии не нашли пострадавших, но зафиксировали незначительные повреждения на стене дома.

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