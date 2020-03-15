ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военный вертолёт случайно выстрелил по жилому дому в Чите

18:59
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Пострадавших нет

В Министерстве обороны России сообщили о ЧП с вертолётом в Чите. Ми-8 случайно выстрелил из авиапушки, пострадавших нет. Вертолёт в этот момент находился на земле, снаряд вылетел за пределы безопасной зоны военного аэродрома.

Местные СМИ сообщили, что залп пришёлся по жилому дому. Его жители позвонили в МЧС, услышав громкий хлопок. Прибывшие на место происшествия спасатели и бойцы Росгвардии не нашли пострадавших, но зафиксировали незначительные повреждения на стене дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.