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Торговые сети начали создавать запасы продуктов на случай паники

18:15
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Магазины закрываться не будут

Российские торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов, чтобы не допустить дефицита. В Минпромторге упокоили россиян, заявив, что закрытие никаких продовольственных магазинов на фоне распространения в мире коронавируса не планируется.
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В ведомстве признали, что в некоторых магазинах можно увидеть пустые полки, но это временное явление. Оно вызвано не  отсутствием товара, а говорит о нарушении ритма его выкладки, сообщает ТАСС.

Между тем из-за опасений объявления карантина россияне начали скупать крупу, макароны и консервы. Крупные онлайн-магазины и службы доставки отметили повышение покупательского спроса на эти товары. Также повышенным спросом пользуются средства гигиены: мыло, зубная паста и туалетная бумага.

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