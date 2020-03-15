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Лазарев опубликовал фото погибшего пять лет назад брата

19:18
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Сегодня Павлу могло бы исполнится 42 года

Сергей Лазарев в день рождения своего погибшего брата Павла опубликовал в Instagram фото с ним. "Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42. Люблю и помню!" – написал певец.
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Брат артиста умер от последствий автоаварии пять лет назад. Смерть наступила через несколько дней после ДТП. Павел посчитал травмы неопасными и отказался от госпитализации. Позже выяснилось, что смерть наступила от внутреннего кровоизлияния.

Дочка Павла после смерти отца ощутила на себе заботу дяди. Сергей помогал ей во всём. Сейчас Алине 15 лет и она говорит, что хочет стать артисткой. Небольшой опыт выступлений у девочки уже есть: она пела в ансамбле "Непоседы".

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