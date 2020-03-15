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Младшая дочь Анджелины Джоли Вивьен растёт красавицей

19:53
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Она снова полюбила женские наряды

Дочь Анджелины Джоли перестала одеваться под мальчика, ей снова по душе женские наряды. 11-летняя Вивьен попала в кадр, прогуливаясь с мамой. Репортёры поджидали их на выходе из магазина органических продуктов.

Вивьен было одета просто, но со вкусом: на девочке были светлые джинсы и ветровка, подчеркнувшая талию. Некоторое время назад поклонники актрисы заметили, что её дочь Вивьен полюбила мальчишеские наряды. Кто-то даже предположил, что она хочет поменять пол, как и её старшая сестра Шайло.

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