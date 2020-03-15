Елизавету II срочно вывезли из Букингемского дворца

Королеву доставили в безопасное место

Елизавета II с 98-летним мужем покинули Букингемский дворец. Королеву и принца Филиппа изолировали в разных поместьях. Такие меры предосторожности приняты из-за коронавируса.

В последние дни в резиденции королевы находилось много людей. Не исключено, что кто-то из гостей мог занести вирус, пишет The Sun.

Источники в Букингемском дворце утверждают, что Елизавета II чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у неё нет.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано чуть более тысячи случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.

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