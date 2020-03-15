ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавету II срочно вывезли из Букингемского дворца

19:27
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Королеву доставили в безопасное место

Елизавета II с 98-летним мужем покинули Букингемский дворец. Королеву и принца Филиппа изолировали в разных поместьях. Такие меры предосторожности приняты из-за коронавируса.
Почему россияне не боятся коронавируса

В последние дни в резиденции королевы находилось много людей. Не исключено, что кто-то из гостей мог занести вирус, пишет The Sun.

Источники в Букингемском дворце утверждают, что Елизавета II чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у неё нет.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано чуть более тысячи  случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.