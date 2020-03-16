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Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

08:18
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Всего в нее вошли 19 человек

Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Группу возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". 

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В ее состав также вошли первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министры, руководители федеральных служб, агентств и подразделений администрации президента - всего 19 человек. 

Главам регионов, на территории которых выявлена угроза распространения новой инфекции, Владимир Путин рекомендовал также принять участие в деятельности рабочей группы. Распоряжение президента вступило в силу со дня подписания.

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