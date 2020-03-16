Страшные кадры с места пожара, с котором погибли четверо детей

Трагедия произошла в Иркутской области

ЧП в Иркутской области. Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в селе Усть-Уда. Огонь вспыхнул ночью в двухквартирном жилом доме, передает "ТВ Центр".

Внутри здания были обнаружены семь человек. Они получили отравление угарным газом. Сотрудники МЧС оказывали им неотложную помощь до приезда скорой. Дети были доставлены в больницу, но несмотря на усилия врачей, скончались.

По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Отмечается, что семья, где произошла трагедия, была неблагополучной.

"В январе текущего года в данной семье вместе проживания был установлен автоматический пожарный извещатель, который при работе подразделений подавал сигнал срабатывания на задымленность, но почему взрослые не проснулись и не приняли меры к спасению себя и своих детей пока не понятно, с этим будет разбираться следствие", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Виктор Пашков.

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