Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 16 марта

Число заболевших достигло 63

В нашей стране за минувшие сутки общее число инфицированных достигло 63. Установлено также, что в трёх случаях люди заразились непосредственно в России, в результате контактов с заболевшими. Тестирование на возможное наличие коронавируса прошли уже более 100 тысяч человек. С 16 марта российским вузам предложено перейти на дистанционное обучение, а посещение школ сделать свободным.

С 1 марта в Городской клинической больнице № 40 в московской Коммунарке массово принимают пациентов с симптомами ОРВИ или пневмонией, которые так или иначе могут быть признаками коронавирусной инфекции, передает "ТВ Центр".

Всех, кто прилетает в Москву и у них наблюдаются недомогания, направляют в том числе в больницу в Коммунарке. Обязательный двухнедельный карантин и три лабораторных исследования на наличие коронавируса. У большинства пациентов COVID-19 все-таки не выявлен. Накануне выписали 51 человека. Однако заболевшие все-таки есть и один из них находится в реанимации.

В палатах остаются те, у кого коронавирус подтвержден. Чтобы вирус не распространился по стационару, все пациенты помещены в двухместные боксы, но по одному человеку. Для них в новой больнице создали максимально комфортные условия - пятиразовое питание и бесплатный интернет.

"У нас сейчас стоит 312 пациентов, из них 17 верифицировано как положительно. Нет ни одного пациента в критическом состоянии. Есть один больной с улучшением, находится в отделении реанимации", -сообщил главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница №40 Денис Проценко.

Сами врачи используют средства индивидуальной защиты. В зоне карантина они могут находиться не больше суток. Медики постоянно наблюдают за пациентами, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. Покинуть стационар разрешат только после трех чистых тестов.

Гражданин Ирана Арман Фалла показывает журналистам справку о выписке. Мужчина прибыл в Москву 1 марта и сразу же попал в карантин. Никаких симптомов у него не было, но необходимость изоляции он понимает.

"Спасибо медикам и российскому правительству. Здесь мне обеспечили хорошие условия пребывания. Как в отеле. Я спал и хорошо ел. Это новый недавно построенный госпиталь, современный, со всеми необходимыми удобствами. Конечно, ничего хорошего в том, чтобы находиться в одной комнате 14 дней нет, но это необходимо", - рассказал Фалла.

В Москве выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. Тысяча человек находятся под медицинским наблюдением и более 13 тысяч сообщили о самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной по COVID-19 ситуацией. С понедельника в российской столице вводится свободное, на усмотрение родителей, посещение школ. Транспорт и организации в мегаполисе закрывать пока не планируют. Главный упор на работу с группами риска. Об этом сообщил Сергей Собянин. Подмосковье так же готово к приему пациентов с подозрением на коронавирус. В распоряжении местных медиков более 2 тысяч инфекционных коек и 632 изолированных бокса.

Ситуация с распространением коронавируса в России относительно спокойная. Лаборатории Роспотребнадзора провели более 104 тысяч тестов на определение COVID-19. Общее число заразившихся наших соотечественников достигло 63 человек, включая трёх россиян, эвакуированных с круизного лайнера Даймонд Принцесс.

Сейчас Россия, как и многие другие государства, ограничивает транспортное сообщение. Временно приостанавливается пропуск иностранцев через польскую и норвежскую сухопутные границы. За исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство. Внутри страны увеличивается количество регионов, которые ввели режим повышенной готовности. В его список добавился Пермский край. С 16 марта в школах Прикамья также свободное посещение. Все массовые мероприятия с количеством участников свыше 1000 человек будут отменены.

Илья Данильцев, Лилия Акиньшина, Дмитрий Филиппов и Захар Левин, "ТВ Центр".

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