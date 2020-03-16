Число зараженных коронавирусом в мире превысило 169 тысяч, умерли 6513 человек

Для предотвращения распространения инфекции страны закрывают границы

16 марта лидеры G7 обсудят ситуацию с распространением коронавируса в режиме телеконференции. В мире по состоянию на утро 16 марта зарегистрировано 169 387 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса (США). Чтобы не допустить распространения болезни, многие государства идут на жёсткие меры. Ватикан отменил все пасхальные мероприятия. В Греции около 100 человек арестованы за нарушение правил карантина. Страны Балтии, Сербия и Черногория закрывают границы. Наше посольство в США, где введен режим ЧС, прекращает оказание консульских услуг.

Аплодисменты громким эхом разлетаются по безлюдным улицам испанских городов. Так жители благодарят врачей за самоотверженную работу. На карантине вся страна. За сутки еще две тысячи новых случаев. COVID-19 был диагностирован даже у супруги премьер-министра. Жертвами опасного вируса уже стали почти три сотни испанцев. В стране введен режим повышенной готовности, передает "ТВ Центр".

"Люди смогут передвигаться по улицам только для того, чтобы приобрести продукты питания, фармацевтическую продукцию и предметы первой необходимости. Состояние повышенной готовности продолжится 15 дней, может быть продлено с разрешения конгресса", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Лидирует по числу заболевших Италия. Пневмония нового типа подтверждена у 21 тысячи человек. Почти полторы тысячи погибли. За сутки рекордные 368 смертей. Цифры объяснили большим процентом пожилого населения и плохой информированностью.

Королева Великобритании с супругом из Букингемского переехали в Виндзорский дворец. В планах перевезти королевскую чету в Норфолк. Людей там поменьше, да и воздух посвежее. Британское правительство готовится изолировать всех, кто старше 70 лет, причем на длительный период - до 4 месяцев.

"Речь идет об очень долгом промежутке времени, и власти понимают, что просят от людей многого. Решение об изоляции пожилых будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим, основываясь на научных данных, что время пришло", - сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Обработка избирательных урн, принесённые с собой ручки, дистанция между избирателями – так выглядят муниципальные выборы во Франции. Переносить их из-за коронавируса не стали.

Париж, как и многие европейские города, теперь без людей. Правительство приняло решение приостановить работу кафе, ночных клубов, ресторанов. Открыты лишь продуктовые магазины и аптеки.

В Швейцарии за сутки 841 новый случай заражения COVID–19. С этой страной, а еще с Францией и Австрией закрывает границу Германия. В Вене пандемию по масштабам сравнивают со Второй Мировой войной. Коронавирус уже ударил по мировой экономике, эксперты прогнозируют едва ли не рецессию.

Илон Маск, называвший панику из-за вируса – глупостью, за неделю потерял почти пятую часть своего состояния. Зреет и кризис политический. Идея единой Европы под натиском пандемии уже не кажется жизнеспособной.

В США коронавирус вносит коррективы в президентскую гонку. В Луизиане и Джорджии пришлось отложить праймериз до середины мая. Рассматривается возможность ограничения перемещения граждан внутри страны. Дональд Трамп наконец сдал тест на коронавирус – результат отрицательный.

Американцы, кстати, прогнозируют вторую волну эпидемии в Китае, как только карантин будет снят. Власти Поднебесной в ответ успокаивают, меры отменяют поэтапно. Эффективность такого подхода уже доказана.

Матвей Шестаков, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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