ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На выборах мэра Гавра лидирует премьер Франции

09:07
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Он набрал примерно 43% голосов

Несмотря на объявленную эпидемию коронавируса, во Франции накануне состоялся первый тур муниципальных выборов. На участках были предприняты беспрецедентные меры безопасности, передает "ТВ Центр".

Явка составила около 46%, а в некоторых коммунах не превысила 35%. Её уже назвали рекордно низкой для страны.

На выборах мэра Гавра лидирует премьер-министр Эдуар Филипп. По предварительным данным, он набирает примерно 43% голосов. Филипп уже руководил Гавром до своего назначения на пост главы правительства. 

Успешными эти выборы оказались и для действующего мэра Парижа Анн Идальго, она получает более 30% голосов. Многие французские политики выступили с призывом о переносе второго тура муниципальных выборов, который назначен на 22 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выборы во Франции
Выборы во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.