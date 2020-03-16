На выборах мэра Гавра лидирует премьер Франции

Он набрал примерно 43% голосов

Несмотря на объявленную эпидемию коронавируса, во Франции накануне состоялся первый тур муниципальных выборов. На участках были предприняты беспрецедентные меры безопасности, передает "ТВ Центр".

Явка составила около 46%, а в некоторых коммунах не превысила 35%. Её уже назвали рекордно низкой для страны.

На выборах мэра Гавра лидирует премьер-министр Эдуар Филипп. По предварительным данным, он набирает примерно 43% голосов. Филипп уже руководил Гавром до своего назначения на пост главы правительства.

Успешными эти выборы оказались и для действующего мэра Парижа Анн Идальго, она получает более 30% голосов. Многие французские политики выступили с призывом о переносе второго тура муниципальных выборов, который назначен на 22 марта.

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