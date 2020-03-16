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В Сирии состоялось первое российско-турецкое патрулирование участка трассы М4

09:18
  • понедельник
  • 16 марта 2020

В целях безопасности протяженность маршрута была сокращена.

Российские и турецкие военные, согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, провели первое совместное патрулирование участка стратегической трассы М4 в районе города Саракиб. В целях безопасности протяженность  маршрута была сокращена. По данным нашего Центра по примирению, боевики планируют провокации с участием мирного населения. До начала военных действий дорога, соединяющая Алеппо и Латакию, была одной из самых оживленных.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" в Сирии Тимура Абдуллаева. 

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Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
Российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Сирии
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