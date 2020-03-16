На Камчатке из-за шторма сокращен рабочий день

Отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования

Мощный циклон со снегопадами и метелью обрушился на Камчатку. Порывы ветра местами достигают 30 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

В столице края Петропавловске-Камчатском наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. На некоторых участках дорог нулевая видимость и гололедица. Маршруты автобусов отклоняются от графика из-за заторов. Отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.

Работодателей просят сократить трудовой день для сотрудников. ГИБДД рекомендует водителям, по мере возможности, не выезжать на трассы. Штормовое предупреждение действует в четырёх районах края. На акватории - ураганный ветер.

Зима напомнила о себе и в столичном регионе. В Москве за сутки выпало порядка трети месячной нормы осадков. Во власти непогоды еще несколько областей страны.

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