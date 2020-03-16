Названы регионы с наибольшим числом безработных

В целом уровень безработицы немного снизился

Москва возглавила список регионов с самым низким уровнем безработицы по итогам ноября 2019 года - января 2020 года.

В число лидеров вошли Москва, где уровень безработицы составил 1,5%, Санкт-Петербург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%).

Уточняется, что в столице на 100 открытых вакансий приходятся 75 безработных.

Как следует из исследования РИА Новости, в восьми российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Речь идет об Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%), Чечне (13,5%), Дагестане (13,5%), Республике Алтай (12,9%), Туве (11,8%), Карачаево-Черкесии (11,4%) и Кабардино-Балкарии (11,2%).

Список регионов-аутсайдеров не изменился за последний год. При этом в четырех республиках - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане - число безработных сократилось.

В ноябре 2019 года - январе 2020 года уровень безработицы в России составил 4,6%. Это на 0,2% ниже, чем годом ранее. За данным период без работы находилось 3,5 миллиона человек. 18,5% из них - это молодежь в возрасте до 25 лет, а 19% - россияне от 50 лет и старше. В среднем они искали новую работу 6,9 месяца.

"Кадровая проблема по-прежнему очень актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности", - пишет агентство. По мнению экспертов, ситуация с безработицей в России может обостриться, если "турбулентность мировой экономики затянется".

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