Коронавирус обнулил ставку ФРС США

Федрезерв борется так с влиянием вируса на экономику

Федеральная резервная система США снизила ставку почти до нуля для борьбы с рисками из-за коронавируса. По мнению регулятора, распространение заболевания в краткосрочной перспективе представляет угрозу для экономических перспектив.

"В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", - говорится в заявлении ФРС.

Такие цифры будут сохранены до "появления уверенности, в том, что экономика выдержала последние события".

Кроме того, ФРС приняла решение закупить дополнительные облигации на общую сумму в 700 миллиардов долларов. Из них 200 миллиардов потратят на ипотечные ценные бумаги. Американские СМИ напоминают, что таким же способом США действовали во время кризиса 2008 года. Тогда "заливание рынка деньгами" критиковалось экономистами.

На решение Федрезерва в своем твиттере уже отреагировал глава Счетной палаты России и бывший министр финансов Алексей Кудрин. По его мнению, американский регулятор сработал на опережение и дал сигнал всей мировой экономике о необходимости предотвратить мировую рецессию.

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