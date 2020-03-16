Любовь Толкалина: Я замужем, просто забыла всем об этом сообщить

Звезда удивила фанатов

42-летняя актриса Любовь Толкалина состоит в браке. Об этом она рассказала во время общения с подписчиками в соцсети.

Звезда фильма "Антикиллер" опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она позирует в шортах и расстегнутой рубашке, надетой на голое тело. Толкалина стоит на берегу моря, прикрывая грудь рукой.

"Зима вернулась... одеваемся в белое", - написала актриса по случаю прошедшего в Москве снегопада.

Звезду завалили комплиментами. Нежная, романтичная, женственная, божественная, космическая - вот лишь малая часть эпитетов, которую можно прочитать в комментариях.

Один из подписчиков, очарованный красотой Толкалиной, задал нетактичный вопрос: "Почему вы повторно замуж не выходите, неужели никто предложение не делал? Такая девушка эффектная - и не замужем?" "Такой странный вопрос... потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить", - ответила актриса.

- Ура! - отреагировали поклонники, некоторых из которых разозлил вопрос, адресованный звезде.

- Серьезно?

- Шикарный ответ.

- Сколько же глупцов…

- Неужели в этом смысл жизни - выйти замуж?

Недавно Толкалина рассказала, что встречается с композитором Саймоном Бассом, и опубликовала их совместное фото. Новостей о их свадьбе не поступало, поэтому сейчас СМИ запестрели заголовками о том, что Толкалина тайно вышла замуж.

Любовь Толкалина жила в незарегистрированном браке с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году она родила от него дочь Марию. В 2017 году пара объявила о расставании.

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