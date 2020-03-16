Россиянам начнут начислять пенсии автоматически

И уведомлять об их размере раз в три года

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте госуслуг. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда. Если инициатива будет одобрена, изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

По мнению Минтруда, беззаявительный механизм позволит россиянам заранее оценивать формирование своих накоплений и при необходимости их увеличить. Уведомления будут приходить раз в три года сразу после наступления 45-летия. В сообщении будут указаны примерный размер пенсии, порядок приобретения права на нее, а также параметры расчета и сумма уже имеющихся накоплений.

Кроме того, беззаявительный порядок коснется назначения пенсии по инвалидности, пишет газета "Известия". По замыслу Минтруда, решение будет выноситься Пенсионным фондом автоматически на основании сведений в Федеральном резерве инвалидов.

Ожидается, что в пилотном режиме новый механизм заработает в отдельных регионах с 1 июля 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"