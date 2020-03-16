ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам начнут начислять пенсии автоматически

09:24
  • понедельник
  • 16 марта 2020

И уведомлять об их размере раз в три года

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте госуслуг. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда. Если инициатива будет одобрена, изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

По мнению Минтруда, беззаявительный механизм позволит россиянам заранее оценивать формирование своих накоплений и при необходимости их увеличить. Уведомления будут приходить раз в три года сразу после наступления 45-летия. В сообщении будут указаны примерный размер пенсии, порядок приобретения права на нее, а также параметры расчета и сумма уже имеющихся накоплений.

Кроме того, беззаявительный порядок коснется назначения пенсии по инвалидности, пишет газета "Известия". По замыслу Минтруда, решение будет выноситься Пенсионным фондом автоматически на основании сведений в Федеральном резерве инвалидов.

Ожидается, что в пилотном режиме новый механизм заработает в отдельных регионах с 1 июля 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пенсионерка
Пенсионерка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.