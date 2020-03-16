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Король Испании отказался от наследства из-за попавшего в скандал отца

10:03
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Хуан Карлос I незаконно получил деньги от Саудовской Аравии

Король Испании Филипп VI отказался от наследства отца Хуана Карлоса I и лишил его средств из бюджета двора. Причина - коррупционный скандал, передает "ТВ Центр".

Достоянием СМИ стала информация о получении бывшим главой государства денег от Саудовской Аравии. Начато расследование, связанное с переводом 100 миллионов евро от саудитов на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса.

По некоторым данным, он пытался получить комиссионные за посредническую роль в переговорах, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги Мекка-Медина достался консорциуму испанских компаний.

В пресс-релизе королевского двора говорится о том, что нынешний монарх отказывается также от любых активов, которые могли быть приобретены незаконно.

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Король Испании Филипп VI
Король Испании Филипп VI
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