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Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

09:21
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Ограничено передвижение людей

Правительство России приняло решение временно закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такая мера связана с угрозой распространения коронавируса.

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"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", - сказал Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы кабмина, принятые предупреждающие меры позволили ограничить распространение опасного заболевания в России. Мишустин потребовал сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах.

В ближайшее время в России будет запущена "горячая линия" и система онлайн-оповещения граждан о ситуации с распространением коронавируса. Уведомления россиянам будут приходить в том числе в социальных сетях.

Кроме того, на поддержку экономики и граждан в условиях распространения коронавируса правительство  выделит 300 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на обеспечение "первоочередных потребностей", сказал Мишустин.

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