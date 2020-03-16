Аллегрова вышла в свет с накаченным красавцем-внуком

Пара попала на видео

68-летняя певица Ирина Аллегрова и ее 24-летний внук Александр Барсегян посетили праздничный вечер по случаю дня рождения Аллы Крутой (Баратта) - сестры знаменитого композитора и продюсера.

Поздравить сестру Крутого пришли многие знаменитости. Среди них Лера Кудрявцева, Олег Газманов, Жасмин, Димаш Кудайберген, Алсу. Ведущими мероприятия стали Александр Ревва и Николай Басков.

Участники праздничного вечера сделали много фото и видео. В частности, в Сети появилось видео, на котором именинница танцует с Басковым, исполняющим песню "С днем рождения". В кадре мелькают Ирина Аллегрова и ее внук. Народная артистка России одета в черное платье с полупрозрачным верхом, а на Александре - элегантный черный костюм. Они танцуют в лучах софитов, глядя то на поющего Баскова, то в камеру.

Аллегрова довольно часто брала Александра на гастроли и выступления. Ее поклонники сразу поняли, что темноглазый юноша вырастит настоящим красавцем. Их ожидания оправдались. Плечистый, стильно одетый юноша с мужественным лицом стал завидным женихом. Можно предположить, что на празднике Аллы Крутой с Александром хотела потанцевать отнюдь не только его знаменитая бабушка.

Александр Барсегян скрывают личную жизнь от посторонних глаз. Судя по всему, он совсем не кичится своим родством с "Шальной императрицей". Внук Аллегровой окончил факультет мировой политики МГУ. Александр занимается спортом, что заметно по его накаченной фигуре. Если верить сообщениям в прессе, он не женат.

Александр Барсегян - сын Лалы Аллегровой, единственной дочери певицы. Лала родила его от Эрнеста Барсегяна. Пара рассталась вскоре после рождения сына. Сейчас дочь артистки живет с чемпионом России по дзюдо Артемом Артемьевым.

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