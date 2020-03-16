Путин: Да плевать на них, на эти санкции

Президент считает, что ограничительные меры заставили страну "включить мозги"

Президент Владимир Путин прокомментировал введенные Евросоюзом в 2014 году ограничительные меры в отношении России. Глава государства отметил, что наша страна потеряла в результате санкций десятки миллиардов долларов, но смогла их компенсировать.

"Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же", - заявил президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент признал, что это немалые потери, но введение санкций заставило страну "включить мозги". Стало активно развиваться импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых не было или которые были утрачены.

Путин счел чушью мнение, что продовольственное эмбарго ударило по самой России. "Контрсанкции" помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок", - сообщил глава государства.

Благодаря принятым мерам объемы производства в аграрном секторе выросли в несколько раз, Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. "В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами. А мы доведем это еще до большего объема", - отметил Путин.

Сейчас, по словам президента, страна обеспечивает себя по основным продуктам питания: молоку, мясу птицы и свинине. Но для развития производства овощей и говядины нужны дополнительные меры, признал российский лидер.

Напомним, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и воссоединением с Крымом. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Москва ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз продукции из стран, принявших и поддержавших решение о введении экономических санкций.

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