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Полуфинал конкурса "Лидеры России" стартовал в Москве

11:49
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Соревнуются в специализации "Наука"

В Москве стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России". Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", напоминает "ТВ Центр".

Соревнуются в специализации "Наука". Заявку на участие подали больше 20 тысяч человек. Но в полуфинал вышли около 330. Это те, кто показал лучший результат в дистанционном тестировании. Теперь же должны определиться имена ещё ста кандидатов, которые поборются за звание лучших в финале специализации 19 марта.

"Мы очень рассчитываем на то, что помимо чисто формального определения победителей, те люди, которые сегодня приехали, так или иначе будут востребованы и будут привлечены к работе в этой очень важной для России в сфере", - заявил помощник президента, наставник конкурса "Лидеры России" Андрей Фурсенко.

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