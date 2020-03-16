ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Эстафету Победы" встретили в Севастополе

11:58
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Участники эстафеты посетят сотни городов России

Символ памяти, силы духа и любви к своей Родине — "Эстафету Победы" встретили в Севастополе. В рамках мероприятия, приуроченного к 75-летию разгрома фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, в центре города прошел митинг и выставка военной техники пограничных войск ФСБ России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Именно они инициировали акцию, которая еще в феврале стартовала в Мурманске. Участники эстафеты уже прошли тысячи километров вдоль границ стран СНГ, а впереди еще сотни городов России и других стран постсоветского пространства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
"Эстафету Победы" встретили в Севастополе
"Эстафету Победы" встретили в Севастополе
"Эстафету Победы" встретили в Севастополе
"Эстафету Победы" встретили в Севастополе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.