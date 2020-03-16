Участники эстафеты посетят сотни городов России

Символ памяти, силы духа и любви к своей Родине — "Эстафету Победы" встретили в Севастополе. В рамках мероприятия, приуроченного к 75-летию разгрома фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, в центре города прошел митинг и выставка военной техники пограничных войск ФСБ России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Именно они инициировали акцию, которая еще в феврале стартовала в Мурманске. Участники эстафеты уже прошли тысячи километров вдоль границ стран СНГ, а впереди еще сотни городов России и других стран постсоветского пространства.

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