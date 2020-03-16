Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

Девиз этого года — "Наше будущее – в наших руках"

В Крыму отмечают годовщину исторического референдума. Ровно 6 лет назад местные жители проявили небывалое единодушие, высказавшись за воссоединение с Россией, и отстояли мир в регионе.

Протокол с итогами референдума подвели 17 марта в 6 утра 50 минут. 96,5% избирателей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Абсолютное большинство и рекордная явка в 85%.

"Та явка, которая была 16 марта 2014 года – она естественно не была такой до этого дня и вряд ли будет в будущем. Потому что такой порыв был у крымчан, такое было желание прийти на участки и высказать свое видение, свое мнение о результатах. Такой явки история Крыма не знала", - говорит председателя избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

Этот день в Крыму по традиции начинается у памятника народному ополчению. Цветы – благодарность, за то, что не допустили кровопролития. Весной 2014 года, когда подчинявшаяся Киеву полиция бездействовала, добровольцы, по сути, взяли на себя функцию охраны порядка. Заместитель командира 3-й роты ополчения Крыма Григор Погосян вспоминает: в свою роту отбирал только тех, чей жизненный опыт мог помочь предотвратить провокации и конфликты.

"Ветераны Афганистана, ветераны МВД, десантники и просто молодежь, которой интересно было с нами стоять. Очень много национальностей было: русские, украинцы, армяне, прибалты, татары. Я не ожидал, что такое будет", - говорит Погосян.

Как и шесть лет назад, крымчане и жители Севастополя сегодня наполнили города полуострова флагами России. Здесь вспоминают весну 14-го года, всенародное единство и крымский мир, который удалось отстоять.

За шесть лет Крым стал главной стройкой страны. Небывалыми темпами развиваться транспортная инфраструктура. На трассе "Таврида" идет круглосуточная укладка финального слоя асфальта. Сейчас движение осуществляется по двум полосам, но уже осенью будет запущено по 4 от Керчи до Симферополя.

"В этом году ведется активное строительство второй очереди. Это участки от Керчи и до Симферополя, которые не были построены до запуска движения на этом участке. Обход Симферополя, пятый этап, шестой этап Бахчисарайский район, ну и седьмой этап", - говорит пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

Менее чем за два года с момента открытия – новый терминал аэропорта Симферополя обслужил 10 миллионов пассажиров. Вслед за автомобильной частью Крымского моста запущено движение и по железнодорожной. Севастополь и Симферополь принимают пассажиров с декабря. Летом в Крым пойдут грузовые составы. А Керчь и Анапу теперь связывает пригородное сообщение.

Крым стал по-настоящему энергонезависимым. На полуостров перебросили энергомост и магистральный газопровод. Открыли две новые теплоэлектростанции. Решаются вопросы с водой. Открываются новые скважины. Сельхозпроизводителям выделяют субсидии на создание систем капельного орошения и установку накопителей.

Шестая годовщина воссоединения с Россией в Крыму проходит под девизом "Наше будущее – в наших руках". Это и символ исторического решения жителей полуострова в 2014 году и результаты во всех сферах жизни, которых удалось добиться в рекордные сроки.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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