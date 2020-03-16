Сбежавшую москвичку с подозрением на коронавирус вернули в больницу

Женщину нашли дома

Вопросами противодействия распространению коронавируса в России будет заниматься рабочая группа Госсовета, созданная по распоряжению Владимира Путина. Её возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. А премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству - подготовить план первоочередных действий для поддержки граждан и экономики. Среди них - помощь торговым предприятиям и стимулирующие выплаты врачам.

Диагноз коронавирус в России подтвердили у 63 человек, 25 из них - в Москве. Сейчас пациенты находятся в городской клинической больнице №40 в Коммунарке. Там же и те, у кого анализ на COVID-19 отрицательный, однако из соображений безопасности их отправили на карантин. Один из заболевших в реанимации. Однако, по словам врачей, уже идёт на поправку. Все пациенты помещены в двухместные боксы, но по одному человеку. Для них создали максимально комфортные условия.

"Нашим пациентам, которые не тяжело больны, им скучно. Но мы что смогли обеспечить: развернуть сетку бесплатного Wi-Fi, пятиразовое питание. Но с учетом того, что они, можно так сказать, дурачатся, надписи на окнах какие-то пишут, наверно, им скучно", - говорит главный врач ГКБ Денис Проценко.

Справку о выписке пациентам больницы дают только после трех чистых тестов. Которых одна из заболевших не стала дожидаться и самовольно покинула стационар. Сотрудники полиции нашли ее дома и оперативно вернули её в стационар. Теперь врачам предстоит проверить всех, с кем она успела пообщаться. Всего в Москве под наблюдением медиков остаются около 1000 человек, ещё 13 тысяч - на самоизоляции.

По распоряжению президента в России создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами противодействия распространению коронавируса. Возглавил новую структуру мэр Москвы Сергей Собянин.

К работе также подключаются федеральные министры и главы регионов, где выявлена угроза новой инфекции. Так на Чукотке зафиксирован случай подозрения на коронавирус - у сотрудника рудника "Купол". Мужчина, как и большинство заболевших в России, недавно побывал в Европе. Однако теперь улететь в Старый свет будет сложнее. С этого дня Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией, Норвегией, а также Белоруссией. Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами глава правительства. Также он распорядился вести работу по информированию граждан о ситуации, в том числе и через социальные сети. Отслеживать ситуацию в экономике будут в онлайн-режиме. С 17 марта на таможнях заработает "зелёный коридор" для товаров первой необходимости.

"Правительство в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 миллиардов рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине. А также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса дополнительными стимулирующими выплатами", - сказал Михаил Мишустин.

Ряд вузов в стране уже переходят на дистанционное обучение. В Москве и Подмосковье режим свободного посещения действует также в школах и детских садах. Роспотребнадзор, в свою очередь, напоминает, что одним из носителей инфекции остаются деньги. На бумажных банкнотах вирусы жизнеспособны в течение 3-4 дней, на пластике - до 9. А потому россиянам рекомендуют использовать бесконтактные способы оплаты и, разумеется, как можно чаще мыть руки.

Анна Пешехонова, Илья Данильцев, Ирина Захарова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"