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"Нужно защищать себя": американцы скупают оружие из-за коронавируса

10:41
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Жители США боятся, что здоровых полицейских в стране не останется

Жители США из-за паники вокруг распространения коронавируса начали запасаться оружием, патронами и сухпайками. Американцы опасаются, что из-за вспышки заболевания могут быть нарушены поставки и в магазинах возникнет дефицит этих товаров.

В некоторых магазинах продажи винтовок, ружей, пистолетов и боеприпасов к ним выросли в пять раз. В других местах выстроились огромные очереди из желающих купить оружие, пишет Газета.ru со ссылкой на Fox News.

Ажиотаж подогревает не только угроза дефицита. Часть американцев беспокоятся, что из-за пандемии коронавируса полиция не сможет выполнять свои функции.

"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", - заявил один из покупателей.

По данным на 16 марта, в США подтверждено 3482 случая коронавируса. От опасной инфекции скончались уже 65 человек.

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