Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко обратилась к народу

Она болеет почти неделю
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко оказалась в карантине из-за коронавируса нового типа.
"Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - обратилась к народу 40-летняя актриса. Она опубликовала в Instagram фото кирпичной стены из окна дома.
Ольга Куриленко не уточнила, где она могла заразиться COVID-19. О самочувствии своих родных и близких актриса тоже умолчала. Как передает teleprogramma.pro, Куриленко живет в Лондоне с гражданским мужем Беном Курой и пятилетним сыном Александром, рожденным от писателя Макса Беница.
- Береги себя! - пишут актрисе в соцсети.
- Ольга, все будет хорошо, лечись.
- Детка, береги себя! И без паники...
- Надеюсь, тебе полегчало, ангел.
- Я тоже температурю, ужасное состояние.
Ольга Куриленко известна по таким фильмам, как "Квант милосердия", "Обливион", "Париж, я люблю тебя", "Агент Джонни Инглиш 3.0" и так далее.
Ранее стало известно, что у голливудского актера Тома Хэнкса и его супруги диагностировали коронавирус. Их отправили на карантин.
По последним данным, свыше 169 тысяч человек по всему миру заразились COVID-19. Более 6,5 тысячи умерли.
Видео: число зараженных коронавирусом растет
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