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Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко обратилась к народу

10:56
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Она болеет почти неделю

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко оказалась в карантине из-за коронавируса нового типа. 
Появились новые данные о зараженном коронавирусом Томе Хэнксе

"Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - обратилась к народу 40-летняя актриса. Она опубликовала в Instagram фото кирпичной стены из окна дома. 

Ольга Куриленко не уточнила, где она могла заразиться COVID-19. О самочувствии своих родных и близких актриса тоже умолчала. Как передает teleprogramma.pro, Куриленко живет в Лондоне с гражданским мужем Беном Курой и пятилетним сыном Александром, рожденным от писателя Макса Беница.

- Береги себя! - пишут актрисе в соцсети. 

- Ольга, все будет хорошо, лечись. 

- Детка, береги себя! И без паники...

- Надеюсь, тебе полегчало, ангел. 

- Я тоже температурю, ужасное состояние. 

Ольга Куриленко известна по таким фильмам, как "Квант милосердия", "Обливион", "Париж, я люблю тебя", "Агент Джонни Инглиш 3.0" и так далее. 

Ранее стало известно, что у голливудского актера Тома Хэнкса и его супруги диагностировали коронавирус. Их отправили на карантин. 

По последним данным, свыше 169 тысяч человек по всему миру заразились COVID-19. Более 6,5 тысячи умерли.

Видео: число зараженных коронавирусом растет

 

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