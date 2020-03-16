Работодателей обяжут принять меры против коронавируса

На работу не будут пускать сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции

Новые меры повысят защиту жителей столицы от коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"Режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней", - говорится в сообщении мэра.

Для получения больничного горожанам не нужно куда-либо идти, а следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и документ будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист будет выдан и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.

Отмечается, что ранее был принят ряд мер для недопущения распространения инфекции в учебных заведениях. Школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые.

Вводится свободное посещение школ. Данный шаг был сделан по просьбе родителей. "Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный, - пояснил Собянин.

Для учеников, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества.

При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому, возлагается на работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей). Эта мера призвана защитить здоровье других работников.

"Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда. В подписанном мною указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы. В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств", - пояснил мэр.

По его словам, принятые решения позволят сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Большинство горожан с пониманием и ответственностью соблюдают ограничительные меры. "И я им за это благодарен. Тем самым они вносят свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом", - резюмировал Собянин.

Мэр Москвы также внес изменения в указ от 5 марта, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей. Цель этих изменений – минимизировать распространение коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

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