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Юлия Михалкова резко сменила имидж

11:39
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Она сравнила себя с героиней известного мультика

36-летняя актриса Юлия Михалкова укоротила челку и покрасила волосы в более темный цвет. 
Михалкова из "Уральских пельменей" рассказала об отъезде в США

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" выложила в Instagram несколько фото и видео. Она перекусывает в гримерке, а между делом нахваливает еду и хвастается новой прической. "Сделали из меня такую красотку", - говорит Михалкова.

На одном из следующих видео актриса заходит в съемочную студию детского КВН и здоровается с операторами. "Как дела? Как настроение? Как я выгляжу?" - кокетничает знаменитость. 

Юлия Михалкова надела бежевый комбинезон и массивные ботинки. По ее мнению, в таком стильном наряде она похожа на Гайку - мышь-изобретателя из мультика "Чип и Дейл спешат на помощь". 

 

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Ее коллега по проекту Вячеслав Мясников предположил, что красавица ушла из шоу, чтобы больше времени уделять личной жизни. В столице Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

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