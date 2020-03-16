Закрытые музеи и полицейские дроны: как Европа борется с коронавирусом

Но выборы во Франции решили не отменять

Ситуацию с коронавирусом обсудят на внеочередном совещании "Большой семёрки", оно пройдёт по видеосвязи. В мире около шести с половиной тысяч человек погибли от пневмонии. За минувшие сутки зафиксировано более десяти тысяч новых случаев заражения. И на этом фоне разгорается скандал: американского президента обвиняют в попытке перекупить немецких ученых, работающих над созданием вакцины. А во Франции, несмотря на повышенные меры санитарной безопасности, всё-таки решились провести муниципальные выборы.

Таким безлюдным Париж еще, кажется, никогда не выглядел. Магазины, кафе, рестораны, - все, кроме аптек и продуктовых магазинов, закрыто на карантин.

Малый дворец - один из самых популярных парижских музеев. На входе теперь висит табличка: "Чтобы остановить распространение коронавируса, мы закрыты с сегодняшнего дня и до нового распоряжения правительства". И такое объявление теперь на всех парижских музеях. Французов настоятельно просят лишний раз не выходить из дома. Хотя буквально накануне на набережных и в парках было не протолкнуться. И большинство без масок.

Впрочем, даже если захотеть, найти медицинские маски сейчас практически невозможно. На аптеках предупреждения: в свободной продаже - нет.

"Мы не имеем права продавать медицинские маски. Все они изъяты из аптек по указу правительства. И направлены в больницы. И уже сами врачи решают, каким пациентам необходимо выдать маску", - говорит один из работников аптеки.

При этом муниципальные выборы решено было не отменять. Президент Макрон, демонстративно продезинфицировав руки, пришел на участок. Однако второй тур под угрозой. Если уровень распространения коронавируса, а во Франции им болеют уже более 5 с половиной тысяч человек, не снизится в ближайшие дни, страна отменит все и закроет границы.

Как это уже сделали Германия, где теперь полицейские патрули на всех трассах, Чехия и Сербия. По указу президента Вучича в стране введен режим ЧС.

"Вы должны осознать: европейской солидарности больше не существует. Это была сказка на бумаге. Сегодня я отправил специальное письмо тем, кто может помочь нам в этой сложной ситуации, а именно в Китай. Мы попросили о помощи, так как наши медицинские учреждения не справляются", - заявил он.

Не справляются больницы и в Италии. На Апеннинах 3 с половиной тысячи новых случаев за сутки, 368 с летальным исходом. Ухудшается ситуация в Испании. Число заболевших в стране растет. Коронавирус подтвердился у супруги премьер-министра Педро Санчеса. По его решению закрывают границу с Португалией. А по улицам испанских городов теперь летают полицейские дроны, озвучивая предупреждения: всем оставаться дома.

Уходит на карантин Исландия и Австрия. Там со вторника перестанут работать все рестораны. Из-за коронавируса отменяют весеннюю сессию ПАСЕ. А УЕФА предлагает перенести чемпионат Европы на осень 2020-го или лето 2021 года.

От коронавируса страдает и глобальная экономика. Рынки трясет. На фоне пандемии Федеральная резервная система США снижает ставку фактически до нуля, лишь бы не допустить глобальной рецессии. В Штатах при этом продолжает действовать режим ЧС, введенный Дональдом Трампом. Который сам едва не ушел на карантин. У президента Бразилии, встречавшегося с ним, зафиксировали симптомы коронавируса. Глава Белого дома сдал тест, результат, как уверяет, отрицательный. При этом Трампа теперь подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19. Американский лидер якобы предложил перекупить немецких ученых, занимающихся разработкой формулы лекарства. Чтобы те сделали ее только для США. Прекрасный козырь в предвыборной борьбе. А здоровье европейских партнеров Вашингтон особенно не волнует. Не зря говорят: друзья познаются в беде.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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