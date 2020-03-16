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39-летняя Маргарита Симоньян объявила о четвертой беременности

12:23
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Вариант с абортом она не рассматривает

Журналистка Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян ждут четвертого ребенка. 
Симоньян отреагировала на слухи о госпитализации

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано - получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение", - написала 39-летняя Симоньян в Instagram. 

Журналистка призналась, что она выступает против абортов и намерена сохранить четвертого ребенка. 

В 2013 году у Симоньян и Кеосаяна родилась дочь Марьяна, в 2014 году - сын Баграт. В октябре прошлого года главный редактор телеканала RT подарила супругу дочь Маро. 

Примечательно, что Симоньян заикнулась о четвертом ребенке 15 января, когда президент России объявил о мерах по поддержке семей с детьми. "Короче, всем рожать. Придется идти на четвертого", - написала она тогда в Twitter.

Симоньян также запустила акцию с целью поддержать малообеспеченных родителей. Она пообещала переслать нуждающимся деньги, которых хватит на подготовку к родам и на первые месяцы жизни ребенка. Такую же акцию она организовала по случаю рождения второй дочери. "Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме", - написала Симоньян.

- Мир Вашему Дому. Я очень тронута. Какая же вы благородная мать, - пишут в соцсети. 

- Маргарита! Вот какая радость! С Богом! Пойду думать о третьем. 

- Это любовь.

- Восхищаюсь Вами!

- Какая Вы молодец и умница. 

- Единственная хорошая новость за последнее время! 

Напомним, что Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян начали встречаться в 2012 году. Они познакомились еще в то время, когда режиссер был женат на актрисе Алене Хмельницкой. Они расстались в 2014 году. 

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