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Лукашенко озадачило закрытие границы с Россией

12:39
  • понедельник
  • 16 марта 2020

В Белоруссии с коронавирусом все в порядке, уверен он

Александр Лукашенко озадачен решением России временно закрыть границу с Белоруссией. Он уверен, что в его стране с коронавирусом все в порядке, а вот Россия якобы "вся полыхает".

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"К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью. Так кто от кого должен закрываться", - заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко предположил, что мир сошел с ума от коронавируса или "на основе рассуждений" о нем. Белорусам же инфекция не страшна.

"Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы", - заявил белорусский лидер.

По данным на 16 марта в Белоруссии зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.

В понедельник правительство России приняло решение временно закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, Россия и дальше будет делать все, чтобы предотвратить завоз и распространение опасной инфекции.

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