Фото Виторгана и Нинидзе впервые попали на обложку журнала

Они давно перестали скрывать свой роман
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые сфотографировались для глянцевого журнала. Их совместный снимок попал на обложку HELLO!
Новости о романе Виторгана и Нинидзе появились летом прошлого года. Сначала в Сети опубликовали фото с их отдыха в Одессе, а вскоре звезд засняли вместе на премьере комедии в Москве. Еще через некоторое время возлюбленные начали "светить" свои отношения в соцсети.
Много общих фото и видео Максим Виторган и Нино Нинидзе сделали в феврале, когда они отправились в Оман. Пара осталась в восторге от отдыха. Их впечатления от поездки нашли место в публикации HELLO! с заголовком "7 счастливых дней в Омане. Фоторепортаж из путешествия и история любви".
- Какая же она красивая! - пишут в Сети.
- Хорошо смотрятся.
- Вот действительно, подходят друг другу.
- Шикарная пара.
- Максиму повезло.
Напомним, что в 2019 году Максим Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак, которая подарила ему сына Платона. Первая жена Виторгана родила ему сына и дочь. У Нинидзе есть сын от актера Кирилла Плетнева.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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