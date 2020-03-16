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Исаева показала фото с поминок по Началовой

13:30
  • понедельник
  • 16 марта 2020

За год она стала всенародной любимицей

16 марта с момента кончины Юлии Началовой прошел ровно год. Анна Исаева, пиар-директор и подруга певицы, опубликовала в Instagram фото, сделанное на поминках. В кадр попали, в частности, цветы, портрет Началовой и книга о ней.
Дочь продолжает писать письма умершей год назад Началовой

"Вчера на поминках я сделала это фото... говорили немного, но о главном. О Юлином наследии - дочке Вере, ее будущем, книге, которую специально для друзей и близких выкупили в издательстве, сделали дарственную надпись и раздали всем присутствующим", - написала Исаева. 

Она рассказала, что Юлия Началова быстро влюблялась в людей и быстро охладевала к ним, но никого не вычеркивала из своего сердца. "Таково было свойство ее характера. Но внутри себя она оставляла уголек той любви и он тлел и очень часто опять возгорался в пламя. Тогда она возвращала их и сама возвращалась", - написала Анна Исаева.

По ее словам, после смерти Началова стала всенародной любимицей, о которой пишут стихи и книги, слагают песни, снимают фильмы. Вечером 16 марта в эфире программы "Док-Ток" покажут документально-игровую картину про певицу. Как сообщалось ранее, ради съемок в этом проекте Исаева надела несколько вещей Началовой.  

- Помним... любим... скучаем, - пишут в соцсети. 

- Мягких облачков. 

- Любима навеки...

- Красивый человек!

- Девочка наша. 

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Архив: Юлия Началова в программе "Мой герой"

 

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