Мишустин поручил премировать врачей за борьбу с коронавирусом

В России уже более 60 заболевших

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса будет отвечать за взаимодействие с регионами. А принятие ключевых решений - остается за координационным советом при правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня же в кабмине поручили проработать меры для беспошлинного ввоза лекарств и медицинских изделий. Также обсуждались вопросы поддержки граждан и экономики, в том числе помощь торговым предприятиям и стимулирующие выплаты врачам.

Диагноз коронавирус подтвердили у 66 человек. Половина из них - в Москве и Московской области, 5 - в Санкт-Петербурге, остальные - ещё в 10 регионах. Трое уже выздоровели. Вопросами противодействия распространению COVID-19 будет заниматься отдельная рабочая группа. Ее по распоряжению президента создали накануне. Возглавил новую структуру мэр Москвы Сергей Собянин. К работе также подключается и федеральное правительство. На сегодняшнем совещании Михаил Мишустин велел максимально упростить покупку тех лекарств, которые отпускают без рецепта.

"Хочу поручить Татьяне Голиковой совместно с Государственной думой совместно обеспечить оперативное принятие законопроекта в части розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами. Чтобы уже в ближайшее время можно было заказывать эти безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой. Кроме того, поручаю вам, Татьяна Алексеевна совместно с Антоном Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью, особо отличились в борьбе с коронавирусом", - поручил Мишустин.

Помимо врачей, поддержку получит и крупный бизнес, который оказался в затруднительном положении. Речь, в первую очередь, идёт о туристических компаниях и авиаперевозчиках. С сегодняшнего дня Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией, Норвегией, а также Белоруссией. Среднему и малому бизнесу, который работает в сфере розничной торговли, кабмин предоставит налоговые льготы. А начиная с 17 марта, на таможнях заработает "зелёный коридор" для товаров первой необходимости. Михаил Мишустин также распорядился вести работу по информированию граждан о ситуации, в том числе и через социальные сети. В столичном регионе тем временем под наблюдением врачей остаются около 1000 пациентов. Большинство - в Первой инфекционной и Городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Подмосковье также готовится к приему пациентов с подозрением на коронавирус - началось возведение новых медицинских корпусов.

"Здесь большое количество инженерных систем, которые будут обеспечивать негативное давление для обеспечения герметичности нахождения больных пациентов, для того, чтобы вирус не распространялся. Специализированные системы обеззараживания воздуха. Специализированные системы подачи кислорода для интенсивной терапии: для вентиляции легких, для насыщения крови кислородом", - объясняет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Первый случай заболевания предварительно выявлен в Краснодаре. Для подтверждения анализы мужчины, который только что вернулся из Австрии, направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор".

Там, между тем, продолжаются работы по созданию вакцины и эффективных тест-систем. Ее сегодня отправляют не только в российские регионы, но и в другие страны. Ученые утверждают: несмотря на то, что вирус может мутировать, в улучшении она не нуждается. Результаты – точные.

"В настоящее время производство тест-систем проходит в 3 смены. Это более 200 тысяч за неделю. Мы можем расширить и увеличить количество определений, покрыв тем самым все потребности, которые возникнут или могут возникнуть. Параллельно велась в том числе и работа по созданию вакцинных препаратов. В настоящее время это 13 вариантов на 5 абсолютно независимых вакцинных платформах, и уже сейчас все прототипы созданы", - заявил заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов.

Вакцину создают буквально в круглосуточном режиме. Ученые уже работают с реальными штаммами вируса. Теперь образцы предстоит протестировать на животных. Первые результаты планируют получить в июне. Клинические же исследования займут еще как минимум полтора-два года.

Анна Пешехонова, Иван Колесников. "ТВ Центр".

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